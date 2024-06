Concluir a união bancária continua a ser prioridade na zona do euro, afirma dirigente do BCE

Vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos afirmou nesta terça-feira, 18, que a união bancária da zona do euro "continua a ser uma prioridade". Durante discurso em Frankfurt, ele comentou que na última década "poucos passos foram dados para elevar a integração do setor bancário" na região.

Guindos também argumentou pela importância de mercados de capital de risco, a fim de fomentar a inovação na zona do euro.

Em sua participação no evento Integração Financeira Europeia 2024, da Comissão Europeia e do BCE, Guindos não tratou de política monetária.