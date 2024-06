Maisa comenta sobre sua estreia na Globo, no 'Mais Você': 'Chorei de felicidade'

Maisa Silva revelou que "está empolgada" com a personagem Bia que interpretará na novela Garota do Momento, da Globo, no segundo semestre. Em entrevista ao Mais Você, nesta terça-feira, 18, ela confirmou sua vinda para a emissora, além de comentar mais sobre sua experiência como influenciadora e sua vida amorosa.

"Fiquei muito feliz com o convite, até chorei de felicidade, porque no fundo eu sabia que ia dar certo. Fazer uma novela das seis vai ser incrível ... Estou muito animada", confessa Maisa sobre sua estreia como antagonista em Garota do Momento.

Ainda sobre sua personagem Bia, Maisa explica que: "As antagonistas sempre se divertem, ainda mais nessa maldade juvenil que a Bia tem ... tem aquela vilã que a gente ama odiar, e a Bia é uma dessas".

Quando perguntada sobre se sentir realizada na Globo, ela disse que "fazer uma novela na Globo é um sonho para muitas pessoas, eu tinha essa vontade mas não sabia que seria agora. Eu, sem planejar, estava no momento ideal da minha vida para encarar esse desafio. Foi um presente muito grande que eu vou agarrar com muito carinho".

Conhecida por seus trabalhos em Carrossel, além dos longos anos como apresentadora do programa infantil Bom Dia & Cia., do SBT, de 2009 a 2013, Maisa também é empresária. Ela explicou que, além da ajuda profissional dos pais, possui um empresário de marketing que cuida de sua carreira há dez anos, como influenciadora. "Por ser muito nova, eu precisava dessa orientação para profissionalizar as minhas redes sociais, de saber o que postar e o que não postar", disse.

Ela também comentou com Ana Maria Braga sua vida amorosa. "Não namoro, estou solteira. Namorei durante quatro anos. O próximo namorado, estou brincando que quero conhecer meu marido. Levo muito a sério essas coisas."

Por fim, ela respondeu sobre achar um "amor à primeira vista". "Quando eu amo alguém, eu não tenho dúvidas. Quando eu encontrar essa pessoa, eu não imagino que seja um caminho difícil para entender o meu sentimento. Espero que seja fácil, leve e no tempo de Deus."