Pausa na carreira: 'Preciso que as luzes do palco se apaguem', diz Sandy após último show

Sandy se despediu oficialmente dos palcos para uma pausa na carreira após as apresentações agendadas em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta segunda, 15, ela pediu nas redes sociais que os fãs a aguardem.

"Preciso que as luzes do palco se apaguem por um tempo, pra que se acendem novos caminhos, novas ideias. E, no tempo certo, eu volto!", escreveu. Me espera?", escreveu no Instagram.

Em maio, a artista afirmou que iria fazer um "hiato" e que adiantou a despedida para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. "Resolvi ressignificar esse momento, então vou doar toda a renda que a gente adquirir", afirmou em um vídeo gravado na ocasião.

Os dois últimos shows aconteceram no sábado, 15, e domingo, 16, no Espaço Unimed, em São Paulo. Além do pai, Xororó, Sandy também recebeu o cantor gaúcho Vitor Kley. "A todos os meus fãs, MUITO obrigado por tanto carinho e por sempre acolher e apoiar minhas decisões."

A dupla com o irmão Junior foi encerrada em 2007. Em 2019, os dois voltaram para uma turnê nacional que vendeu mais de 100 mil ingressos só no Rio de Janeiro. Com o fim do duo, Sandy lançou três álbuns solo - o mais recente, Sim, foi lançado em 2013.