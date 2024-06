CPI da zona do euro sobe 0,2% em maio ante abril; alta anual acelera a 2,6%

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro avançou 0,2% em maio, na comparação com abril, segundo a leitura final do dado, publicado nesta terça-feira, 18, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat. O resultado veio em linha com o esperado e representa desaceleração, após a alta mensal de 0,6% vista em abril.

Já na comparação anual, o avanço foi de 2,6% em maio, como esperado, mas acelerando após a alta de 2,4% vista no mês anterior.

O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,4% em maio ante abril, como esperado, com alta anual de 2,9%.

Novamente, houve desaceleração na leitura mensal, mas aceleração na anual, diante dos ganhos de 0,7% e 2,7% de abril, respectivamente.