Índia: colisão de trens deixa oito mortos e dezenas de feridos

Um acidente ferroviário deixou ao menos oito mortos e dezenas de feridos depois que um trem de carga colidiu com um trem de passageiros no leste da Índia nesta segunda-feira, 17. O Expresso Kanchenjunga, que circula entre a cidade de Calcutá e Silchar, foi atingido por um trem de carga ao sul da cidade de Siliguri, de acordo com o ministro-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee. As informações são da CNN.

Um total de 52 pessoas foram internadas em um hospital da região, das quais nove estão em estado "muito grave", disse o superintendente da unidade, Sanjay Mallick, à CNN. Outros têm fraturas leves, disse ele.

O acidente ocorre um ano após a Índia sofrer um dos piores desastres ferroviários da história do país, no qual mais de 200 pessoas morreram e outras 900 ficaram feridas no Estado de Odisha, quando um trem de passageiros descarrilou e vários vagões que capotaram foram atingidos por outro trem que viajava no sentido oposto.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o acidente de Bengala Ocidental como "entristecedor" e enviou uma mensagem de condolências às famílias afetadas. "Rezo para que os feridos se recuperem o mais rápido possível. Falei com autoridades e fiz um balanço da situação. As operações de resgate estão em andamento para ajudar os afetados", escreveu Modi no X, antigo Twitter.

De acordo com a CNN, a degradação da infraestrutura na Índia é frequentemente citada como causa de atrasos no trânsito de trens e de numerosos acidentes ferroviários. Embora as estatísticas governamentais mostrem que os acidentes e descarrilamentos têm diminuído nos últimos anos, eles ainda são tragicamente comuns, diz a emissora americana.