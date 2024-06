Caminhão bate em carro na Av. Pery Ronchetti; trânsito é afetado

Uma colisão entre um caminhão e um carro na Av. Pery Ronchetti foi registrada por leitores e encaminhada ao Diário no começo da noite desta segunda-feira (17). O acidente aconteceu no sentido Centro, próximo ao mercado Sacolão Saúde.

Apesar do impacto no trãnsito, não há informações sobre feridos no local.