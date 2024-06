Cruzeiro anuncia contratação em definitivo de Matheus Pereira, destaque da temporada

A apreensão do torcedor do Cruzeiro sob a possibilidade de perder o meia Matheus Pereira, destaque disparado da temporada, chegou ao fim nesta segunda-feira. O clube anunciou a compra em definitivo do jogador, que assinou contrato até junho de 2026.

"Matheus Pereira fica! O atleta assinou contrato em definitivo com o Cruzeiro, válido até junho de 2026. Vamos juntos por mais conquistas, MP10", anunciou o clube em suas redes sociais.

O Cruzeiro ainda publicou foto com o jogador assinando o novo vínculo ao lado de Pedro Lourenço, novo dono da SAF. "Muito feliz! Vamos por mais, cabuloso", legendou o meia ao repostar a notícia do acordo finalizado. O jogador já vinha com discurso otimista de permanência nos últimos jogo se chegar a falar que o vínculo seria até 2027.

Matheus Pereira estava emprestado por um ano pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, até 30 de junho, com valor de compra fixado em quase R$ 70 milhões. O Cruzeiro fez valer o acordo com os árabes e conseguiu reduzir a pedida pela metade, devendo desembolsar R$ 35 milhões, parcelado, pela aquisição.

"Só nós temos Matheus Pereira. Maestro, La Bestia", elogiou o Cruzeiro, afirmando que não é só no céu que tem estrelas e exaltando seu camisa 10. Aos 28 anos, o armador já defendeu o clube mineiro em 40 ocasiões, anotando sete gols e dando 10 assistências.