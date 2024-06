Volkswagen anuncia R$ 3 bi de investimentos na produção de picape e sedã no PR

A Volkswagen anunciou nesta segunda-feira, 17, que vai investir R$ 3 bilhões para produzir uma picape inédita na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Os recursos também serão destinados a adaptações da fábrica para a produção do sedã Virtus no local a partir do ano que vem.

O anúncio faz parte do programa de R$ 16 bilhões a serem investidos pela Volkswagen no Brasil no período de 2022 a 2028. O ciclo de investimentos inclui 16 lançamentos, incluindo os primeiros híbridos - carros que combinam um motor elétrico com outro convencional, movido a gasolina ou etanol - produzidos pela marca no Brasil.

Segundo a montadora, mesmo após o início da produção em São José dos Pinhais, o Virtus, como acontece desde 2018, continuará sendo fabricado na unidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

A fábrica da Volks no Paraná, que celebrou nesta segunda-feira 25 anos, produz atualmente o utilitário esportivo T-Cross e modelos da Audi (Q3 e Q3 Sportback 2.0 quattro), marca que pertence ao grupo. Desde a sua inauguração, mais de 3 milhões de carros foram produzidos na unidade.

"Com o início da produção da nova picape e os volumes adicionais do Novo Virtus, continuaremos fazendo de São José dos Pinhais um hub de exportação de tecnologia do Paraná para o mundo", declarou o presidente da Volkswagen na América do Sul, Alexander Seitz.

"O aumento dos volumes produtivos também impulsiona a cadeia local de fornecedores no Paraná, gerando desenvolvimento econômico, tecnológico e social para o Estado, além da forte movimentação de exportações pelo porto de Paranaguá", acrescentou Seitz.

No ano passado, a Volkswagen comprou R$ 5 bilhões, ou 20% do volume total no Brasil, de seus 54 fornecedores diretos e indiretos no Paraná.