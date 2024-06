Educação de SP analisa aprendizado de 179,3 mil estudantes da região

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) avalia o aprendizado de 2,5 milhões de estudantes no segundo bimestre letivo com a Prova Paulista. A aplicação da avaliação começa hoje e segue até o dia 24. No Grande ABC, 179,3 mil estudantes devem fazer as provas.

Assim como as provas do primeiro bimestre, essa nova avaliação será considerada pelos professores da rede para identificar alunos com dificuldades de aprendizagem que podem ser encaminhados para o novo formato de reforço escolar. Na semana passada, a Seduc-SP anunciou uma recuperação semestral para os alunos com desempenho abaixo da média. A recuperação será composta por duas semanas de reforço e, no fim desse período, será aplicada uma prova. A primeira prova de recuperação será realizada no dia 5 de agosto.

A Prova Paulista é direcionada a alunos do 5º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. A repescagem pode ser feita pelas escolas nos dias 25 e 26 de junho.

O cronograma da Prova Paulista é dividido da seguinte forma: hoje e amanhã, fazem a avaliação estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Na quarta e na quinta-feira, será a vez do 6º e 8º anos do Ensino Fundamental e da 2ª série do Ensino Médio. Já nos dias 21 e 24, do 7º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio.

Assim como na primeira edição de 2024, além das questões de resposta única, os alunos terão acesso a questões com duas e até três alternativas corretas. O objetivo é ampliar as possibilidades de aferição do conhecimento adquirido no período.