Produção industrial da China sobe 5,6% em maio na comparação anual

A produção industrial da China subiu 5,6% em maio em relação a igual período no ano passado, segundo números divulgados nesta segunda-feira, 17 (no horário local) pelo escritório de estatísticas do país, o NBS. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, de avanço de 6,0%. As vendas no varejo chinês avançaram 3,7% na comparação anual de maio, levemente abaixo da projeção da FactSet, de 3,8%. Já os investimentos em ativos fixos tiveram expansão anual de 4% no acumulado de janeiro a maio, na comparação anual. *Com informações da Dow Jones Newswires.