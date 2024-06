Bolsas da Europa perdem impeto e ficam mistas, após tentativa de recuperação na abertura

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/06/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, à medida que as incertezas políticas na França aparentemente seguem pesando nos negócios.

Às 6h47 (de Brasília), o índice acionário francês PCAC 40 subia 0,17% em Paris, depois de sofrer um tombo de mais de 6% na semana passada, o maior em mais de dois anos, em meio a temores de que a extrema-direita da França vença as eleições legislativas que o presidente Emmanuel Macron inesperadamente decidiu antecipar.

De modo geral, porém, os mercados europeus perderam ímpeto nas últimas horas, depois de ensaiarem uma recuperação mais firme no começo do pregão.

Nesta semana, o destaque da agenda europeia é a decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE), na quinta-feira (20).

A política monetária da zona do euro também segue no radar, em meio a dúvidas de quando o Banco Central Europeu (BCE) poderá voltar a cortar juros, após implementar uma redução inicial das taxas, no último dia 6. Mais cedo, o economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse que a instituição está confiante de que a inflação do bloco cairá de volta para a meta oficial de 2% no próximo ano, apesar de "ruídos" ao longo do caminho.

Já nos EUA, os dados mais recentes impulsionaram as chances de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) comece a reduzir juros em setembro. Na semana passada, o Fed deixou suas taxas principais inalteradas pela sétima vez consecutiva.

Também no horário acima, a Bolsa de Londres caía 0,04%, enquanto a de Frankfurt avançava 0,25%, a de Milão ganhava 0,45% e as de Madri e Lisboa tinham baixas de 0,32% e 0,34%, respectivamente.

