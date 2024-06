Últimos dias de outono devem ser chuvosos no Sul do Brasil

Os últimos dias do outono devem ser carregados de chuva na região Sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

De acordo com a Climatempo, a formação de uma área de baixa pressão próxima à costa litorânea riograndense, neste domingo, deve ajudar a manter as instabilidades na região. A volta das chuvas tem efeito sobre a recuperação do Estado, que em maio foi afetado por temporais que alagaram e devastaram diversas cidades, inclusive a capital Porto Alegre.

A perspectiva é que hoje haja um aumento na intensidade das chuvas, principalmente na região metropolitana, nos Vales e no Norte e Nordeste do Estado, com acumulados entre 70 e 120 milímetros (mm). Para as áreas mais centrais a previsão é que os volumes fiquem entre 30 e 50 milímetros.

Nos próximos dias, as chuvas devem avançar também sobre Santa Catarina, e o maior volume acumulado deve acontecer no oeste catarinense, onde há risco de temporais. Em Florianópolis e no nordeste do Estado, não há expectativa de chuva.

A condição de chuvas intensas na região tem afetado a economia em diversas áreas, principalmente na produção de alimentos, uma vez que a região é uma importante produtora de carnes e grãos, como arroz.