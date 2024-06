Chef Gordon Ramsay revela que sofreu acidente grave de bicicleta: ?Sorte de estar aqui?

O chef de cozinha britânico Gordon Ramsay, famoso pelos programas de TV Hells Kitchen e a versão americana de MasterChef, revelou que sofreu um grave acidente de bicicleta recentemente. Em um vídeo no Instagram neste sábado, 15, ele alertou os seguidores sobre a importância de usar o capacete e falou sobre os seus machucados.

"Vocês sabem o quanto eu gosto de ciclismo, triatlos e etc. Nesta semana, infelizmente, eu tive um acidente muito grave que realmente me abalou e, sinceramente, tenho sorte de estar aqui agora graças àqueles incríveis cirurgiões, médicos e enfermeiros no hospital que cuidaram de mim essa semana", disse ele.

O chef, então, continuou: "Honestamente, você tem que usar capacete. Não importa quão curta seja a viagem, não me importa o fato de esses capacetes custarem dinheiro, mas eles são cruciais, até mesmo com as crianças em uma viagem curta, eles têm que usar capacete. Agora, tenho sorte de estar de pé aqui."

Ramsay, de 57 anos, disse que está se recuperando, que ainda sente dor após o que chamou de "uma semana brutal". Ele contou que, por sorte, não quebrou nenhum osso, mas mostrou um hematoma roxo que se estende por toda a lateral de sua barriga.