PM prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Diadema

Equipe de policiais militares da Força Tática do 24° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante a realização da Operação Paz e Proteção, ao realizar incursão pela Comunidade do Pombal no bairro Serraria em Diadema, avistou um indivíduo correndo com uma arma de fogo na mão, que ao perceber a aproximação da viatura policial arremessou o armamento ao solo.

Foi realizada a abordagem e busca pessoal ao envolvido sendo localizada uma Pistola, calibre 380, numeração suprimida, municiada com 09 (nove) cartuchos intactos.

Ocorrência apresentada no 3º Distrito Policial de Diadema, onde o delegado presente ao plantão ratificou a prisão do acusado e registrou o Boletim de Ocorrência; PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, permanecendo o autor a disposição da justiça, sendo a arma de fogo e munições apreendidas.