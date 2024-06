Hugo Calderano avança à semifinal em etapa do WTT Star Contender na Eslovênia

O mesa-tenista Hugo Calderano derrotou o sueco Mattias Falck por 3 sets a 1, neste sábado, de virada, e está entre os quatro melhores competidores do WTT Star Contender Liubliana, na Eslovênia. Ele chegou à vitória no confronto das quartas de final com parciais de 3/11, 11/3, 11/9 e 12/10. Ainda neste sábado, o principal representante do Brasil na modalidade, também havia jogado pelas oitavas de final.

Na semifinal, que será disputada neste domingo, às 10h (horário de Brasília), Calderano, atualmente sexto colocado no ranking da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa) e segundo cabeça de chave na competição, enfrentará o sul-coreano Cho Daeseong, 25º do mundo. Os dois se enfrentaram uma vez no circuito mundial de tênis, em 2021, com triunfo do mesa-tenista brasileiro.

Em 2023, Calderano também alcançou a semifinal do torneio esloveno, mas foi eliminado pelo chinês Fan Zhendong, que acabou se sagrando campeão da etapa. Ele agora busca a volta por cima na etapa.

Poucas horas depois de derrotar o sul-coreano An Jaehyun, em duelo válido pelas oitavas de final, Hugo Calderano cometeu muitos erros no início do confronto com Falck, vice-campeão de 2019, e saiu perdendo por 11 a 3. Na segunda parcial, o brasileiro abriu 5 a 0 e devolveu o mesmo placar.

As parciais finais foram mais equilibradas. Falck chegou a ter 4 a 0 de vantagem, mas o brasileiro virou e fechou em 11 a 9. No último set, o sueco se manteve à frente e fez 9 a 6, mas Calderano se recuperou e finalizou em 12 a 10.

O vencedor da semifinal avançará à decisão contra o francês Felix Lebrun, primeiro cabeça de chave no torneio, ou o japonês Tomokazu Harimoto. Calderano está classificado para a disputa do tênis de mesa dos Jogos de Paris, mas poderá somar pontos importantes no WTT Star Contender para melhorar o ranqueamento e, consequentemente, sua posição no chaveamento do torneio olímpico.