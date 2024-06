Recuperado de lesão, Hulk volta a treinar e reforça Atlético-MG

O atacante Hulk foi liberado pelo departamento médico do Atlético-MG neste sábado e deve ser a principal novidade da equipe alvinegra diante do Palmeiras, na segunda-feira, às 20h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador havia sofrido uma lesão na coxa esquerda no empate por 1 a 1 com o Bahia, no início do mês, e desfalcou o time do técnico Gabriel Milito na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira.

O camisa 7 iniciou o período de transição na quinta-feira e treinou sem restrições, com os demais atletas do elenco, na manhã deste sábado na Cidade do Galo.

Apesar do retorno de Hulk, o Atlético-MG terá uma série de desfalques para a partida: o lateral Guilherme Arana, o meia equatoriano Alan Franco e o atacante chileno Vargas se preparam com suas seleções para a disputa da Copa América. O goleiro Everson, o zagueiro Lemos e o volante Battaglia cumprem suspensão. Já o volante Otávio, o lateral Mariano e os meias Zaracho e Rubens se recuperam de lesões.

Único invicto do Brasileirão, com três vitórias e quatro empates em sete jogos disputados, o Atlético-MG quer a vitória para ultrapassar o Palmeiras na tabela de classificação e se aproximar dos líderes, que têm o Flamengo na ponta, com 17. A equipe de Abel Ferreira soma 14.