Festa de Santo Antônio movimenta Ribeirão Pires com música e gastronomia

A 46ª Festa de Santo Antônio, organizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, continua a animar o Complexo Ayrton Senna neste fim de semana. Após uma primeira noite de sucesso nesta sexta-feira (14), o evento segue no sábado (15) e domingo (16) com muitas atrações musicais e uma variada oferta gastronômica.

A festa está pronta para todas as idades. Gabriel Hiroshi, de apenas 7 anos, foi um dos que curtiu o evento. "A festa está muito divertida! Eu adorei brincar na barraquinha e ganhei uns brinquedos muito legais", disse.

Na noite de sexta-feira, o evento teve início às 18h e teve apresentação de Fabrício Ramos e Banda, às 19h30, aquecendo o público com um repertório animado de músicas tradicionais. Para os próximos dias, a programação promete mais música ao vivo e sabores típicos de festas juninas. No sábado, o grupo Arte 21 sobe ao palco às 18h30, seguido pelo Forró do Vital, às 20h30. O encerramento da festa, no domingo, terá o show da dupla Roger e Rogério, às 20h30.

A festa acontece no Complexo Ayrton Senna, localizado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, no Jardim Itacolomy. No sábado e domingo, o evento ocorre do meio-dia às 22h. O público pode desfrutar de comidas tradicionais como espetinhos, tapioca, canjica, chá de amendoim, pastel, choripan, lanche de pernil e vinho quente.

A entrada é solidária, incentivando os visitantes a doarem 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pets. Além de promover cultura e diversão, a festa contribui com causas sociais importantes.

Programação deste fim de semana: