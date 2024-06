Gabi promete agressividade da seleção feminina de vôlei diante da Turquia na Liga das Nações

Com 100% de aproveitamento na Liga das Nações, a seleção brasileira de vôlei feminino quer fechar a terceira semana do torneio com 'chave de ouro', por isso a ponteira Gabi prometeu muita agressividade por parte da equipe de José Roberto Guimarães. O duelo será neste domingo, às 6h (horário de Brasília), em Hong Kong, na China.

"Expectativa grande para a partida contra a Turquia. A gente sabe que vai ser um jogo dificílimo. O mais importante é manter a nossa agressividade. O saque será fundamental desde o início da partida. Vamos pensar na nossa evolução. Queremos buscar essa vitória. Vamos jogar com inteligência, cometendo poucos erros e com muita agressividade. Vamos com tudo", afirmou Gabi.

O Brasil lidera a Liga das Nações, com 31 pontos. Foram 11 jogos e 11 vitórias. Já a Turquia venceu oito de seus confrontos e vem de derrota para a China por 3 sets a 2, na quinta posição, com 25 pontos. Entre eles estão: Polônia (30), Itália (28) e Japão (25).

A ponteira, considerada principal destaque da equipe brasileira, está entre os 14 nomes convocados pelo treinador para o jogo com a Turquia. Confira abaixo a lista completa de Zé Roberto.

Veja as convocadas:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Lorenne e Tainara

Ponteiras: Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergmann, Pri Daroit e Rosamaria.

Centrais: Carol, Diana e Thaisa.

Líberos: Natinha e Nyeme.