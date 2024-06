Final de semana com festa junina pet e muitas atrações no Atrium Shopping

O fim de semana terá programação completa para toda a família no Atrium Shopping, em Santo André. Neste sábado (15) e domingo (16), o empreendimento promove agenda para todas as idades e gostos, com aula de passinho, festa junina para os pets, teatro infantil e muito mais. E o melhor: tudo gratuito.

No sábado, a partir das 14h30, no Piso 2, os professores Soso e André ministram aula ensinando passos dos clássicos anos 1970, 1980 e 1990, com movimentos que também auxiliam nas atividades psicomotoras.

Às 15h, o Dog Point do Piso Térreo é a vez do Arraiau Pet, uma festa junina voltada para os amigos de quatro patas e seus tutores, com direito a brindes, desfile de fantasias, brincadeiras e muito mais.

Já no domingo, todo o público está convidado a se emocionar com a peça teatral 'Bela e a Fera', a partir das 15h, na Praça de Alimentação. A mágica aventura de Bela e os desafios aos quais ela é imposta durante a história prometem cativar e arrancar emoções da plateia.

No domingo pela manhã, das 8h ao meio-dia, o Estacionamento -2 se transforma em um grande ringue de patinação, recebendo desde iniciantes até os mais experientes para uma grande confraternização. Em parceria com a Traxart há empréstimo de patins e equipamentos de segurança (quantidade limitada), bem como bancada para manutenção (peças cobradas à parte). É obrigatório o uso do equipamento de segurança para prática da modalidade.

Outra atração que está disponível nos dois dias é o Big Tron, um parque de infláveis montado na Praça de Eventos do Piso Térreo. Os valores estão disponíveis na própria atração. O funcionamento no sábado é das 10h às 22h (mesmo horário de segunda a sexta-feira) e no domingo das 14h às 20h (bem como nos feriados).

O empreendimento conta ainda com diversas operações, como a Arena Bomboliche (com pistas de boliche e área de camas elásticas), Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, restaurantes temáticos como o Vassoura Quebrada (que ainda conta com parque próprio) e o Fliper Burger, para quem curte o universo de games, o Xmind Escape Room e muito mais. Isso tudo em empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.