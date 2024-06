Dallas Mavericks vence Boston Celtics e leva a decisão da NBA para o quinto jogo

O Dallas Mavericks derrotou o Boston Celtics, nesta sexta-feira, em seu ginásio, por 122 s 84, e adiou a decisão do título da temporada 2023/2024 da NBA. Com o triunfo a disputa da série final está 3 a 1 para o Boston, que vai receber o quinto jogo nesta segunda-feira, às 21h30, em Massachusetts.

O jogo começou equilibrado. Aparentemente nervosos, os times cometeram erros de passes e arremessos no ataque e a liderança no placar se alternou por várias vezes. Em três jogadas de Dereck Lively, o Dallas abriu vantagem. O pivô acertou uma bola de três, deu um toco e cravou uma enterrada para delírio da torcida.

Doncic, mais concentrado e sem reclamar da arbitragem como nos jogos anteriores, foi importante na armação e também no roubo de bolas para deixar o time da casa com 25 a 14, para alegria do lendário pivô alemão Dirk Nowitzki, jogador do Dallas de 1998 a 2019, presente no ginásio.

Jason Tatum tentou liderar Boston para ais uma recuperação, assim como fizera na partida de quarta-feira, mas Dallas respondeu com cestas importantes de PJ Washington e Kyrie Irving. O primeiro quarto foi o melhor do time texano nesta série final, ao vencer por 34 a 21.

Boston foi para o segundo quarto apostando nas bolas de três pontos, mas não teve sucesso com Jaylen Brown e Derrick White. Já Dallas contou com boa atuação dos atletas vindos do banco como Dante Exum e Maxi Kleber. Além de Doncic e Irvin inspirados, que ajudaram a colocar a equipe anfitriã com 45 a 25, com 6min25 para o fim do primeiro tempo.

Daí até o intervalo, Boston continuou mal no ataque, onde mostrou pouca eficiência no rebote. Jrue Holiday só foi anotar os três primeiros pontos na partida a 32 segundos do final do quarto. Jason Tatum produziu apenas 15 pontos. Já Doncic, apesar de errar e tentativa dos quatro arremessos de três, foi decisivo na armação do Dallas e ainda marcou 25 pontos. O primeiro tempo terminou com vantagem dos texanos por 61 a 35.

O Dallas voltou ainda melhor para o segundo tempo. Com Doncic ainda mais confiante e Daniel Gafford atuante no ataque, a equipe abriu incríveis 75 a 42, restando oito minutos no terceiro quarto.

Qualquer reação de Boston foi contra-atacada por Dallas. A 3min18, Lively fez linda infiltração para enterrar de forma sensacional. O placar chegou a 90 a 52. O final do quarto termina com os dois times com os reservas em quadra: 92 a 60.

Sem os titulares, o ritmo do jogo foi de treino. Com marcação frouxa e poucas faltas, os reservas abusaram das bolas de três e quem se deu melhor foi Tim Hardaway Jr., autor de três cestas de três, levando o 'baile' de Dallas a 106 a 67.

Os momentos finais da partida foram relaxados. Boston sem chance de diminuir a vantagem, enquanto Dallas se divertiu no ataque: 122 a 84.