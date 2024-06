África do Sul: presidente Ramaphosa deve ser reeleito após ANC assinar acordo

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, deve ser reeleito nesta quinta-feira, 14, após o seu partido, Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), assinar um acordo de coalizão com um antigo rival político.

Além do ANC, partido histórico de Nelson Mandela, e da Aliança Democrática, partido liderado por brancos que por anos foi oposição ao ANC, ao menos outros dois partidos menores também farão parte do acordo. "O governo de unidade nacional está no caminho certo. Pelo interesse do país, vamos trabalhar juntos", disse o secretário-geral do ANC, Fikile Mbalula.

A união dos partidos foi necessária após o ANC perder a sua maioria na eleição nacional no mês passado. A parcela de votos para o partido caiu para 40%, justificado por um descontentamento por parte da população com os altos níveis de pobreza, desigualdade e desemprego.

A África do Sul não enfrentava esse nível de incerteza política desde que o ANC chegou ao poder na primeira eleição após o apartheid, em 1994.