Colégio de presidentes da OAB do Grande ABC nomeia novo presidente

O Colégio de Presidentes das Subseções da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Grande ABC tem novo presidente. Trata-se do advogado criminalista Leonardo Dominiqueli Pereira, que também ocupa o cargo de presidente da OAB Santo André.

“É uma honra receber a incumbência de assumir este cargo tão importante. Uma experiência enriquecedora, onde poderemos discutir estratégias e ideias para o desenvolvimento da advocacia da nossa região. Juntos, estamos comprometidos em fortalecer nossa advocacia e promover o seu crescimento”, afirmou Dominiqueli Pereira.

Leonardo Dominiqueli Pereira é advogado criminalista especializado em Tribunal do Júri pela Escola Superior de Advocacia e sócio-fundador do escritório BMDP Advogados, com atuação jurídica há mais de dez anos.

O encontro que marcou a nomeação do novo presidente da instituição contou com a presença dos presidentes das subseções de São Bernardo, Luiz Ricardo Bertanha; São Caetano, João Paulo Borges Chagas; Diadema, Renato Figueiredo; Mauá, Jozelito de Paula; e Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Ricardo Risk.