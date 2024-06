Seleção masculina de futebol dinamarquesa recusa aumento e time feminino tem igualdade salarial

Os integrantes da seleção masculina de futebol da Dinamarca resolveram, nesta sexta-feira, abrir mão de um aumento com a intenção de buscar uma equiparação salarial com a equipe feminina.

De acordo com a FIFPRO, Sindicato Internacional de Jogadores de futebol, as duas seleções vão receber a mesma quantia quando estiverem defendendo as cores do time nacional dinamarquês.

Com o auxílio do sindicato, foi elaborado um plano de equiparação básica. Houve uma redução de 15% no seguro da seleção masculina, possibilitando um ajuste de 50% na cobertura da equipe feminina, e mais 40% na seleção sub-21 masculina.

O novo acordo com a DBU (Federação Nacional de Futebol) entra em vigor após esta edição da Eurocopa e vai ter uma vigência de quatro anos, até a disputa da próxima competição europeia de seleções, em 2028.

"A seleção masculina optou por não exigir quaisquer mudanças nas condições do seu novo acordo. É um passo extraordinário para ajudar a melhorar as condições das seleções femininas. Por isso, em vez de procurarem melhores condições para si, as jogadoras pensaram em apoiar a seleção feminina", disse o diretor do sindicato local, Michael Sahl Hansen, em comunicado.