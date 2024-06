Prefeitura de Ribeirão Pires realizará Drive Thru de Lixo Eletrônico

Na próxima quarta-feira (19), a Prefeitura de Ribeirão Pires, através da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal da Estância, promoverá um Drive Thru de Lixo Eletrônico no Paço Municipal, localizado na Rua Miguel Prisco, 288, no Centro.

A iniciativa surge em resposta ao crescente acúmulo de resíduos eletrônicos resultante da rápida obsolescência dos dispositivos tecnológicos. Com o lançamento constante de novos produtos, os antigos são frequentemente descartados, criando um problema significativo de e-lixo.

Os interessados poderão levar seus resíduos eletrônicos diretamente ao local, onde uma equipe especializada estará pronta para recolher e encaminhar os materiais para o destino correto. "Este tipo de iniciativa é fundamental para evitar que esses resíduos acabem em aterros sanitários, onde podem causar danos ambientais devido à presença de substâncias tóxicas", explicou o secretário de Meio Ambiente, Temístocles Carvalho.

O evento tem como objetivo proporcionar à população um meio conveniente e sustentável de descartar seus equipamentos eletrônicos de maneira adequada. Entre os itens aceitos estão computadores, telefones celulares, TVs, eletrodomésticos, baterias, cabos e placas de circuito impresso.

A ação, organizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal da Estância, reflete esforço contínuo para promover práticas ambientais responsáveis e conscientizar os cidadãos sobre a importância da reciclagem de eletrônicos, fazendo também parte do Junho Verde.