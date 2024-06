Shopping Metrópole transforma realidades através da distribuição de livros para crianças

O mundo lúdico e da fantasia pode mudar realidades. Com muita empolgação, as crianças contempladas pela quarta edição do projeto "Leitura para Todos" estão conhecendo e firmando uma amizade com o personagem Suvaco, um cãozinho protagonista do livro "Suvaco, o Oceano e uma Viagem no Tempo", que vive uma verdadeira aventura em sua praia preferida e acaba conhecendo os males que chegam à natureza devido à falta de cuidados com o meio ambiente. A obra vem impactando os pequenos e aproximando-os do oceano, criando uma conexão com a natureza.

O Shopping Metrópole incentiva o hábito da leitura entre crianças em situação de vulnerabilidade social e acredita que os livros são importantes agentes de transformação. Em parceria com o Instituto da Criança, o empreendimento está distribuindo obras infantis e realizando a contação de histórias. O momento, que é lúdico e divertido, atrai o interesse da garotada pela literatura, além de ensinar sobre importantes questões voltadas à sustentabilidade, tudo isso regado a muita música. Nádia Regina, coordenadora geral do Instituto Cativar, uma das sete instituições beneficiadas pelo projeto, demonstrou o diferencial realizado na ação do Shopping Metrópole. "Os profissionais que eles trazem são capacitados e realmente encantam as crianças, porque a leitura tem um aspecto de sonho e magia. E eles conseguem trazer isso através dos artistas, que possuem uma linguagem cênica, de circo e musical, que atrai a atenção dos menores", explica.

A ação ocorreu na cidade de São Bernardo do Campo, nesta terça (11) e quarta-feira (12). Todas as crianças receberam um exemplar físico do livro e saíram do evento com um sorriso no rosto pela experiência vivida com a equipe do Bloco Gente Miúda, que contou histórias e levou alegria com música ao vivo. Em média, foram distribuídos 1.737 livros para ONGs e instituições. "O ‘Leitura Para Todos’ é um incentivo à cultura e à educação, visando colaborar de forma ativa para uma transformação social. Além disso, o projeto busca fazer com que as crianças criem o hábito da leitura. A obra escolhida também desenvolve a conscientização sobre o meio ambiente desde a infância", afirma Valéria de Biasi, superintendente do empreendimento.

A próxima edição do “Leitura para Todos” tem a previsão de acontecer no mês de setembro e está sendo planejado pela ALLOS, administradora do Shopping Metrópole.