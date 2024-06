Skowa, do Trio Mocotó e da banda Skowa e a Máfia, morre aos 68 anos

O músico Marco Antônio Gonçalves dos Santos, conhecido como Skowa, morreu na quinta-feira, 13, aos 68 anos. O integrante do Trio Mocotó e da banda Skowa e a Máfia, que fez sucesso na década de 1980, estava internado em um hospital em Botucatu, no interior de São Paulo, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Skowa nasceu em São Paulo, capital e sempre teve influência musical em sua casa. Era fã de Jimi Hendrix, guitarrista que o influenciou a entrar no mundo da música.

Em 1970, passou a tocar profissionalmente e fundou o Clube do Choro em São Paulo. Tocou com diversos artistas, entre eles Jorge Ben Jor, até fundar sua própria banda, o Skowa e a Máfia.

Entre os anos de 1987 e 1991, fez sucesso com o grupo, principalmente com o hit Atropelamento e Fuga.

O Skowa e a Máfia terminou após alguns problemas que, segundo o próprio músico, foram gerados pela falta de experiência dos integrantes com o sucesso.

Em 2003, entrou para o Trio Mocotó, ao lado de João Parahyba e Nereu Gargalo.

O grupo ainda estava na ativa e fez seu último show com essa formação no mês passado, no Sesc 24 de Maio, em São Paulo, durante o Festival Sesc de Cultura Negra.