Redução de compras de JGB deverá ser de um valor considerável, diz presidente do BC japonês

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, afirmou nesta sexta-feira, 14, que a redução de compras dos títulos públicos do país (JGBs) deverá ser de um valor "considerável". A fala da autoridade foi feita durante coletiva de imprensa, após a decisão do BC de manter os juros inalterados na faixa de 0% e 0,1%, o que já era esperado pelo mercado.

Na decisão, o BoJ também indicou que seguirá com o ritmo de compras dos títulos, mas Ueda reforçou que o BC irá iniciar a redução das compras após decidir os detalhes na próxima reunião, que termina no dia 30 de julho.

Ueda também afirmou que é "apropriado" reduzir a compra de JGB de maneira "flexível e previsível".

A autoridade monetária, entretanto, afirmou que não tem certeza de quanto tempo durará a redução das participações JGB.

Ueda acrescentou que a autoridade irá elevar os juros se a inflação subjacente crescer de acordo com previsões e alertou que as taxas de câmbio possuem grande impacto na economia e nos preços, mais do que tinham no passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires.