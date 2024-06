Com dois de Mastriani, Athletico-PR vira para cima do Criciúma e se reabilita na temporada

O Athletico-PR confirmou em grande estilo sua reabilitação na temporada, após três derrotas seguidas. Contando com dois gols de cabeça do artilheiro uruguaio Mastriani, o time paranaense venceu, de virada, o Criciúma por 3 a 1, nesta quinta-feira, na Ligga Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Cuello marcou o outro gol athleticano.

Retomando o equilíbrio, o Athletico-PR chegou a 16 pontos, enquanto o Criciúma está na zona de rebaixamento, com cinco pontos.

O Athletico começou a partida pressionando e teve pelo menos duas chances para abrir o marcador, com Thiago Heleno e Nikão, mas faltou pontaria. Se por um lado faltou eficiência, o Criciúma aproveitou a chance que teve e abriu o placar com sete minutos. Barreto recebeu de Eder e bateu na saída do goleiro. A bola bateu na trave e o volante apareceu antes de Léo Linck para empurrar para as redes.

O gol desestabilizou os donos da casa, que demoraram para se reencontrar no jogo. Apostando nas jogadas de linha de fundo, o empate saiu aos 27, em jogada ensaiada que terminou na cabeça de Mastriani. Depois, o duelo ficou aberto, com chances para os dois lados. Bolasie assustou em chute cruzado, enquanto Zapelli perdeu grande chance na área, mandando sob o travessão.

Na segunda etapa, o Athletico virou a partida. Em outra bela jogada ensaiada, Christian lançou Madson, que de primeira cruzou para Mastriani, que novamente de cabeça mandou para as redes, aos nove. O uruguaio só não marcou o terceiro, pois parou no travessão. Mesmo destino do chute de longe de Cuello.

O time de Cuca soube controlar a partida, com marcação alta e troca de passes para ditar o ritmo. Pressionada na saída de bola, a defesa do Criciúma errou e a bola sobrou para Cuello, que bateu na saída do goleiro, aos 33. Na reta final, o Athletico manteve a bola no campo de ataque e administrou o resultado até o apito final.

A dupla volta a campo no domingo. Às 16 horas, o Athletico-PR segue como mandante na Ligga Arena, quando recebe o Flamengo. Mais tarde, às 18h30, o Criciúma retorna ao Heriberto Hülse, diante do Bahia.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 3 X 1 CRICIÚMA

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquível; Erick, Fernandinho, Nikão (Kayke), Zapelli (Cuello) e Christian (Felipinho); Mastriani (Pablo). Técnico: Cuca.

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan, Wallison Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Higor Meritão (Claudinho), Ronald Lopes (Baltasar Lopes) e Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Bolasie (Jean Carlos) e Eder (Arthur Caike). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Barreto, aos sete, e Mastriani, aos 21 minutos do primeiro tempo. Mastriani, aos nove, e Cuello, aos 33 minutos do segundo.

CARTÃO AMARELO - Eder (Criciúma).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA - R$ 610.080,00

PÚBLICO - 23.424 torcedores.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).