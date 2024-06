Ex de Nahim não deixará filha do cantor ir ao velório: 'Não perca tempo'

A ex-mulher de Nahim afirmou nesta quinta, 13, que vai impedir que a filha mais velha se despeça do cantor. Nahim foi encontrado morto na casa onde vivia em Taboão da Serra, São Paulo, nesta quinta, 13. Ele tinha 71 anos. A causa da morte ainda não foi identificada.

"Não venha. Não vai se despedir do pai. Ela não vai entrar. Não perca tempo", disse a ex de Nahim, Andreia Andrade, em entrevista ao SBT.

Nahim e a filha, Noelle, tinham uma relação distante. Em 2019, o cantor ficou preso durante uma semana por desrespeitar uma medida protetiva contra uma ex-companheira e foi solto após apresentar um habeas corpus à Justiça.

Após ser solto, o cantor se disse ressentido com a filha por não ter ido visitá-lo na prisão. "Ela lá e eu aqui. A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em direito, mas não foi me visitar enquanto estive no cadeião", disse em entrevista a um videocast em 2023.

Associado ao gênero brega, Nahim lançou 14 discos e um total de 86 músicas gravadas. Entre elas, Dá seu Coração, de 1983. Com frequência, participava de quadros de Chacrinha e também Silvio Santos, como Qual é a Música, além de compor o elenco de A Fazenda, em 2012.

O velório de Nahim vai acontecer em São Paulo. O enterro será em Miguelópolis, município no interior paulista onde nasceu.