Reino Unido: partido de Sunak cai para 3º lugar em pesquisa eleitoral, atrás da sigla de Farage

O Partido Conservador, do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, caiu, pela primeira vez, para terceiro lugar na pesquisa de intenção de votos do instituto YouGov. A legenda foi ultrapassada pelo partido Reforma, do político de extremadireita Nigel Farage, enquanto os Trabalhistas ainda lideram.

Segundo a sondagem, o Reforma agora tem 19% da preferência do eleitorado, um avanço de 2 pontos porcentuais em relação ao levantamento anterior. Os conservadores ficaram estáveis em 18%. A diferença entre os dois permanece dentro da margem de erro.

Na dianteira, os Trabalhistas, liderados por Keir Starmer, aparecem com 37% de intenções, uma queda de 1 ponto porcentual na comparação com o resultado precedente.

A pesquisa consultou 2.211 adultos no Reino Unido entre esta quarta-feira, 12, e quinta-feira, 13. A eleição está marcada para 4 de julho.