França ganha medalha de prata olímpica com 124 anos de atraso após investigação do COI

Saiu nesta quinta-feira a primeira medalha olímpica do ano. E para a anfitriã França, que será sede dos Jogos de Paris-2024. Com 124 anos de atraso, o país viu uma investigação do Comitê Olímpico Internacional (COI) definir que a prata do ciclismo em 1900 não pertencia à Inglaterra, pois Lloyd Hildebrand era francês de nascença.

O COI revelou que a medalha conquistada por Hildebrand, que disputou duas provas de ciclismo e terminou em segundo lugar nos 25 km não poderia ficar com a Inglaterra. De acordo com a entidade, na época era norma os atletas apenas enviar o número da sua licença, estabelecida pela federação nacional onde competiam regularmente, e pagar as taxas de inscrição para competir nos Jogos Olímpicos.

"Uma investigação recente concluiu agora que, embora Hildebrand fosse cidadão britânico, nasceu e foi criado em França e competiu por um clube francês antes e depois do Paris-1900", justificou o COI em comunicado oficial nesta quinta-feira.

Com o resultado das investigações em mãos, o Conselho Executivo do COI retificou seus registros históricos e decidiu aplicar a mesma política dos casos anteriores levados ao conhecimento do COI. Tudo foi aprovado pelo Conselho Executivo (CE) da entidade durante reunião em Lausanne, Suíça.

"A medalha conquistada por Hildebrand será agora creditada à França, e não à Grã-Bretanha, nos registros oficiais dos Jogos Olímpicos de Paris 1900 e na base de dados do COI", completou a entidade.S