Bayern de Munique acerta contratação de zagueiro japonês Hiroki Ito, ex-Stuttgart

O Bayern de Munique anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do zagueiro japonês Hiroki Ito. O jogador, que defendia as cores do Stuttgart, assinou o vínculo até 2028 com o clube bávaro.

No futebol alemão desde 2021, Ito se tornou um dos destaques da defesa do Stuttgart. Para tirar o atleta do rival, o Bayern bancou a rescisão contratual estimada em cerca de 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 174 milhões), de acordo com a imprensa local.

Aos 25 anos, o atleta japonês afirmou estar satisfeito com a mudança. Ele agora espera corresponder à expectativa da torcida e espera realizar uma excelente temporada em seu novo clube.

"Sempre fiz o meu melhor pelo Stuttgart. Agora estou ansioso por esse desafio em Munique. Quero fazer a minha parte para garantir que o Bayern conquiste muitos títulos. É uma grande honra estar aqui", afirmou o atleta ao site oficial do clube.

Max Eberl, diretor esportivo do time, comentou sobre a chegada do reforço. Segundo ele, com Ito na defesa, o Bayern vai ficar mais competitivo. "Gosto de jogadores assim, com fome de títulos. Ele tem um perfil que gostamos, que é o de aceitar desafios", encerrou o dirigente.