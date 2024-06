777 Partners culpa Pedrinho por saídas de CEO e CFO da SAF do Vasco: 'Temerária intervenção'

Em meio à crise que o Vasco tenta administrar pela falta de resultados no futebol, o clube viveu, nesta quinta-feira, mais um capítulo de tensão envolvendo a atual diretoria e a 777 Partners. A empresa americana divulgou uma nota culpando Pedrinho, atual presidente do clube, pelas saídas do CEO Lúcio Barbosa e da CFO Kátia dos Santos.

Na terça-feira, tanto Lúcio Barbosa quanto Kátia dos Santos entregaram seus cargos na SAF do Vasco. A dupla demissão criou um clima ainda mais desconfortável entre as partes.

O principal alvo é a gestão de Pedrinho. De acordo com a nota, "quando o próprio presidente do clube associativo encampa o comando do futebol da companhia, quebrando as mais básicas regras de governança corporativa, ele compromete irremediavelmente a capacidade de atuação dos administradores profissionais".

A empresa deu ciência de que continua tentando reverter na Justiça a liminar que cassou os efeitos do contrato de venda da SAF do Vasco. No texto, a 777 Partners informa que "aportou mais de R 310 milhões na companhia e está em dia com as suas obrigações".

A 777 Partners está afastada do comando do Vasco desde o mês de maio por decisão da Justiça. O pedido foi feito pelo grupo político comandado pelo atual mandatário e ex-jogador Pedrinho.