Eleições 2024: Datena lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB

Ao lado de quadros históricos do PSDB, o apresentador José Luiz Datena lançou na manhã desta quinta-feira, 13, sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Junto a Aécio Neves, Marconi Perillo e José Aníbal, Datena falou que esta é a eleição em que ele mais sente "receio", mas que está preparado e que, dessa vez, irá "até o fim" do processo.

"Eu já calcei as sandálias para atravessar Rubicon e enfrentar quem quer que seja", disse Datena. "Sinto que tenho mais responsabilidade nessa campanha do que nas outras", continuou, dizendo que não só vencerá as eleições, mas que tanto São Paulo será governada por ele, quando o País será governado pelo PSDB.

Datena concederia uma entrevista coletiva no final do evento, mas cancelou o plano justificando que ainda está com a saúde frágil e que quer se preservar. Ele contou que passou por três cirurgias recentemente. A preservação da sua voz também foi citada para evitar a coletiva.

Aécio, que discursou antes, comemorou a entrada do apresentador na sigla e colocou tanto Datena quanto a legenda como uma alternativa a "esses dois extremos que estão aí". O tucano também citou, em vários momentos, o "renascimento" do PSDB, partido que vem perdendo tamanho e influência desde a derrota de Aécio para Dilma Rousseff nas eleições presidenciais de 2014.

No discurso, Aécio reconheceu que o partido não tem a força que já teve, mas declarou que a "fragilização" do PSDB se "confunde com a própria política brasileira".

Marconi Perillo, atual presidente nacional da sigla, manteve o discurso de que Aécio foi "injustiçado" ao não ser eleito como presidente do País, e também falou em reconstrução do PSDB.

Datena

Este é o segundo evento de filiação do Datena neste ano. Em abril, Datena se filiou ao PSB, que o convidou para ser vice da pré-candidata Tabata Amaral (PSB). O apresentador, no entanto, evitou bater o martelo sobre a aliança. Mesmo com Datena lançando pré-candidatura, a deputada federal mantém o convite com promessa de "surpresas" sobre o tema.

Datena comentou que chegou ao PSDB por sugestão de Tabata, "em outras circunstâncias", mas que o cenário foi alterado. O apresentador, no entanto, manteve elogios a deputada falando da necessidade de se ter mais mulheres na política.