Cade julga operação no mercado de couro e cartel internacional de CDTs na próxima semana

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem apenas três casos na pauta de julgamentos da reunião da próxima quarta-feira, 19.

O primeiro deles envolve uma joint venture para a produção couro wet blue. O negócio trata da criação da Bluminas Indústria e Comércio de Couros Ltda., em uma operação conjunta entre a britânica Britali e a brasileiras Vancouros e Viposa - que se fundiram na Viva S.A.

Já o segundo caso pautado diz respeito à investigação contra executivo da Miriri Alimentos e Bioenergia S.A por um suposto convite à cartelização no mercado de fornecimento de etanol.

O terceiro processo pautado se refere a um cartel internacional com efeitos no Brasil no mercado de fabricação e vendas de tubos para displays coloridos ("CDTs").