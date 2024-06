Brasil tem responsabilidade fiscal e compromisso absoluto com controle da inflação, diz Alckmin

Recém-chegado de uma viagem à Arábia Saudita, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 13, que a parceria entre os dois países irá gerar investimento e renda para ao País, e destacou o ambiente atrativo para investimentos, ressaltando a responsabilidade fiscal e o compromisso absoluto com controle da inflação pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Quero destacar o compromisso do governo do presidente Lula com o arcabouço fiscal. O Brasil é um País com absoluta responsabilidade fiscal e compromisso com a questão fiscal, e de outro lado com o controle absoluto da inflação", disse Alckmin ao participar do evento do Future Investment Initiative (FII) Institute, organização sem fins lucrativos apoiada pelo FIP (fundo soberano da Arábia Saudita) e 30 empresas globais.

O evento, que abrange lideranças e investidores globais, é realizado no hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio.

Alckmin, que assume interinamente a Presidência enquanto Lula está em viagem à Suíça, disse que o Brasil foi no ano passado o segundo maior receptor de investimentos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. "E tenho certeza que com a Arábia Saudita nós vamos poder crescer ainda mais, num importante intercâmbio cultural, social, turístico, fortalecendo identidades, fortalecendo esses laços de parceria, e na economia com investimentos recíprocos", disse.