Duas pessoas morrem em queda de avião em cidade do Mato Grosso

Um avião de pequeno porte caiu em uma área rural de Mirassol D'Oeste (294 km de Cuiabá), em Mato Grosso, nesta quarta-feira 12. Duas pessoas tripulavam a aeronave e morreram no acidente, de acordo com a Polícia Civil. As vítimas foram identificadas como Marco Antônio Corbelino, de 48 anos, e Igor Duarte Marques da Silva, 28. A autoridade não informou qual dos dois pilotava o avião.

Os destroços da aeronave foram encontrados em um pasto próximo à pista do aeroporto municipal. Imagens de uma câmera de segurança mostram que o avião caiu bruscamente logo após decolar.

A ocorrência será investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB). Ainda não há informações sobre o que pode ter causado a queda.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi procurada, mas não esclareceu, até a publicação deste texto, se aeronave estava em situação regular e se os ocupantes tinham licença para pilotar.

Marco Antônio Corbelino era advogado tinha escritório na cidade de Cáceres, vizinha de Mirassol D'Oeste. Ele atuava nas áreas de direito previdenciário e agropecuária, atendendo municípios da região. Ele deixa mulher e quatro filhos.

A outra vítima, Igor Duarte, trabalhava como assistente administrativo no escritório e cursava Direito no Centro Universitário Estácio do Pantanal, em Cáceres. Ele também estudava Educação Física e era atleta na Universidade do Estado de Mato Grosso. Ele deixa a esposa grávida e um filho.