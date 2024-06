Seleção feminina de vôlei derrota Alemanha e continua invicta na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei embalou de vez na Liga das Nações. Nesta quinta-feira, superou a Alemanha por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/22, 21/25 e 26/24, em Hong Kong, na China, e manteve a invencibilidade na competição. A equipe nacional soma 10 vitórias em 10 jogos.

Líder isolado da tabela, o Brasil garantiu a classificação para a fase final, que equivale às quartas de final, na rodada passada, ao derrubar a então invicta Polônia. Com o triunfo desta quinta, as brasileiras ampliaram a vantagem na tabela, com 28 pontos, contra 24 das polonesas, que têm um jogo a menos.

Nesta quinta, o técnico José Roberto Guimarães voltou a fazer testes na equipe, visando a convocação que fará mais à frente para a Olimpíada de Paris-2024. Desta forma, mandou a quadra o time formado por Macris, Kisy, Gabi, Julia Bergmann, Diana, Carol, além da líbero Nyeme. Ana Cristina seguiu fora, cortada de última hora da partida anterior, em razão de um desconforto na panturrilha esquerda.

Com uma equipe mista, entre titulares e reservas, o Brasil enfrentou dificuldades no ataque, em razão da falta de opções. Gabi, como de costume, foi a principal jogadora da equipe, sendo a mais acionada. Sem hesitar, ela deu conta do recado. Com 28 pontos, somou mais de um set inteiro sozinha em termos de pontuação.

"Foi uma partida muito difícil. A Alemanha nos causou problemas desde o início. O saque delas foi bom, bloqueio e defesa funcionaram bem. As atacantes jogaram de forma inteligente e cometeram poucos erros. Estou orgulhosa do time outra vez. Tivemos muitas reviravoltas e momentos difíceis, mas nunca desistimos. E é isso que temos feito nesta Liga das Nações. Não há adversários fáceis", comentou Gabi.

A seleção brasileira volta a jogar na madrugada desta sexta-feira, às 2h30, pelo horário de Brasília, contra a Bulgária. Na sequência, encerrará sua participação nesta fase classificatória no domingo, às 6h, conta a Turquia.