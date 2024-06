Bolsas da Europa operam em baixa, após Fed sinalizar apenas um corte de juros neste ano

Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/06/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, revertendo o tom positivo do pregão anterior, após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) piorar sua perspectiva de corte de juros para este ano.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,62%, a 519,65 pontos. O subíndice do setor automotivo lideravas as perdas, com queda de 2%.

Na tarde de ontem, depois que os mercados acionários da Europa já haviam fechado em alta em reação a dados favoráveis da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, o Fed deixou seus juros inalterados pela sétima vez consecutiva, mas também sinalizou apenas um corte das taxas até o fim do ano. Em março, o BC americano previa três reduções de juros ao longo de 2024.

Hoje, investidores vão acompanhar dados da inflação ao produtor (PPI) dos EUA.

Na zona do euro, a produção industrial caiu 0,1% em abril, segundo a Eurostat, contrariando projeção do The Wall Street Journal de alta de 0,1%.

Às 6h36 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,46%, a de Paris recuava 1,02% e a de Frankfurt cedia 1,04%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,23%, 0,86% e 0,43%, respectivamente.

