Messias: Decisão do STF sobre FGTS representa vitória para todos os envolvidos na discussão

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, divulgou nota nesta quarta-feira, 12, comemorando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a correção dos saldos do FGTS. "A decisão de hoje do Supremo representa uma vitória para todos os envolvidos na discussão da ação julgada. Ganham os trabalhadores, os que financiam suas moradias e os colaboradores do setor de construção civil", afirmou.

O Supremo atendeu à proposta apresentada pela AGU após negociação com centrais sindicais e definiu que correção do fundo deve garantir, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ligado à inflação.

"Na condição de ex-empregado da Caixa, sinto-me profundamente comovido ao contribuir para preservar a poupança dos trabalhadores e proporcionar a oportunidade de possuírem sua própria residência aqueles que mais necessitam", disse Messias na nota.

A decisão foi tomada sob intensa pressão do governo, que alegava impactos bilionários para as contas públicas e para as políticas de habitação social caso os saldos fossem corrigidos em índice equivalente ao da poupança ou se a União fosse obrigada a pagar os valores atualizados desde 1999.