Tebet: Não passa pela cabeça do presidente nem da equipe econômica desvincular aposentadoria

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira, 12, que "não passa pela cabeça" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nem da equipe econômica desvincular as aposentadorias da valorização do salário mínimo.

Durante audiência na Comissão Mista Orçamento (CMO), ela defendeu, contudo, uma "modernização" de outras vinculações, como as do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do seguro-desemprego e do abono salarial.

"Não passa pela cabeça do presidente nem da equipe econômica estar desvinculando a aposentadoria", declarou Tebet. Ela também negou que defenda cortes no Fundeb, o fundo que financia a educação básica, depois de ter apresentado dados da evolução dos gastos com o programa.