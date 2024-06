S&P 500 e Nasdaq renovam recordes de fechamento em NY em dia de manutenção de juros pelo Fed

Os principais índices acionários das bolsas de Nova York fecharam sem direção única, mas com o S&P 500 e o Nasdaq renovando máximas históricas de fechamento pelo terceiro dia consecutivo. O desempenho veio na esteira da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA e da manutenção de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones, entretanto, não sustentou alta e encerrou a sessão em baixa de 0,09% aos 38.711,84 pontos. O S&P 500 subiu 0,85%, aos 5.420,98 pontos, enquanto o Nasdaq ganhou 1,53%, aos 17.608,44 pontos.

A estabilidade do CPI foi apontada como um bom indicador de que haverá espaço para corte nos juros nos próximos meses.

Apesar de a manutenção dos juros nesta quarta-feira pelo Fed já ser amplamente esperada, as bolsas perderam impulso enquanto o mercado digeria o comunicado e após a coletiva de imprensa do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, que repetiu várias vezes esperar mais confiança na convergência da inflação para a meta antes de cortar os juros.

Entre os setores, os papéis de techs tiveram bom desempenho, subindo quase 2,5% no S&P 500 e conduzindo a alta do dia. As ações de Apple (+2,86%), Tesla (+3,88%) e Nvidia (+3,55%) tiveram desempenho forte.

A Tesla subiu mesmo após a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, dizer que carros elétricos produzidos pela companhia americana na China estão sujeitos a eventuais tarifas, assim como as montadoras locais. O plano de tarifar veículos elétricos oriundos da China pela União Europeia impactou os American Depositary Receipts (ADRs) de fabricantes chineses de carros elétricos%

A Apple apresentou bom desempenho após o anúncio de reavaliação da parceria que a fabricante do iPhone com a OpenAI. Já a ação da Oracle subiu mais de 13%, ainda na esteira da publicação do balanço e anúncio de novas parcerias em inteligência artificial (IA) com Google, Microsoft e OpenAI.