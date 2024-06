Avião faz pouso forçado no aeroporto de Sorocaba; veja vídeo

Um avião bimotor fez um pouso forçado no Aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 12, devido a uma falha no trem de pouso dianteiro, que não abriu.

Apesar do problema, o piloto conseguiu pousar com sucesso e taxiou a aeronave de modelo Turbo Comander com o bico arrastando na pista. Ninguém se feriu.

"O pouso foi realizado com sucesso, sem ocasionar nenhum tipo de incidente, com acionamento e presença tanto de nossa equipe de emergência quanto de bombeiros externos para acompanhamento", disse em nota a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto.

O pouso de emergência não causou nenhuma interrupção no tráfego local, de acordo com a empresa.