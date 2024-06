Messi diz não estar preparado para aposentadoria e vê Inter Miami como seu último clube

Prestes a disputar a sua última Copa América, o astro Lionel Messi já começa a ver a sua bela trajetória nos campos pelo retrovisor. Aos 36 anos, o jogador argentino admitiu que sua carreira está no fim, disse não estar preparado para a aposentadoria, e vê o Inter Miami como o seu último clube.

"Fiz isso a vida toda, gosto dos treinos, dos jogos. Confesso que o medo de que tudo acabe está sempre presente. Foi um passo difícil deixar a Europa e vir para cá (Estados Unidos). Mas ser campeão do mundo ajudou muito a ver as coisas de uma outra maneira", afirmou o jogador à ESPN argentina.

Durante a entrevista, o craque lembrou momentos da carreira e, no final, foi questionado sobre o futuro. "Creio que sim, que o Inter Miami vai ser meu último clube", resumiu o jogador.

Ciente de que está vivendo a fase derradeira de sua carreira, o atleta pretende aproveitar cada momento de uma maneira especial. "Tento desfrutar de tudo porque tenho consciência de que está faltando cada vez menos. Aproveito ao máximo porque sei que quando não estiver mais em campo, vou sentir falta de tudo isso", admitiu o atleta.

Formado nas categorias de base do Barcelona, Messi dividiu o protagonismo da sua carreira no futebol mundial com o atacante português Cristiano Ronaldo. Eleito o melhor jogador do mundo em oito oportunidades, ele viveu a sua fase áurea no Barcelona. Pelo clube espanhol foram 778 partidas disputadas, 672 gols marcados e 34 troféus conquistados em 17 temporadas.

A cereja do bolo dessa gloriosa carreira foi a conquista da Copa do Mundo do Catar, em 2022, pela seleção argentina. Agora, ele pretende encerrar sua participação pela equipe nacional com mais uma taça da Copa América em sua estante.

Focado nesta reta final de preparação, o atleta volta as atenções para a disputa do torneio de seleções da América do Sul. A competição vai ter início no dia 20 de junho e a Argentina faz o jogo de abertura diante do Canadá, às 21h, em Atlanta.