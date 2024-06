CCJ do Senado adia votação de PL dos jogos de azar para a próxima semana

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei de legalização dos jogos de azar no País. A decisão do presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), foi tomada após pedido de senadores governistas.

Havia um temor também, por parte de aliados de Alcolumbre, de que não haveria votos suficientes para aprovar a proposta. Por isso, apurou a reportagem, Alcolumbre aceitou adiar a votação para a semana que vem.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), um dos principais opositores da medida, chegou a retirar pedidos de adiamento da votação, diante do cenário contrário à aprovação do projeto.

Nesse cenário, o líder do MDB, Eduardo Braga (AM), tentou pedir vista, mas Alcolumbre disse que isso não seria possível, pois esse prazo já havia sido concedido na semana passada. Mesmo assim, Alcolumbre decidiu dar mais uma semana para a votação do projeto.

Na próxima semana, há a previsão de um esforço concentrado no Senado para votar indicações de autoridades a embaixadas e a outros cargos. Alcolumbre disse que aproveitará essa oportunidade para votar a proposta na CCJ.