Pavlovic é cortado da seleção alemã a dois dias da Eurocopa e Nagelsmann convoca Emre Can

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, teve um problema de última hora que o obrigou a fazer uma convocação de emergência a dois dias do início da Eurocopa. Aleksandar Pavlovic precisou ser cortado por motivo de doença. Para o seu lugar, o treinador chamou o meio-campista Emre Can, do Borussia Dortmund.

A Federação Alemã de Futebol informou, nesta quarta-feira, que Pavlovic não pôde se juntar à equipe para a vitória por 2 a 1 sobre a Grécia, no último amistoso da Alemanha para a Euro 2024.

De acordo com o jornal alemão Bild, o motivo do desligamento do atleta seria uma amidalite crônica. A infecção já teria tirado Pavlovic de outros dois amistosos feitos pela Alemanha no mês de março.

Chamado às pressas, Can, de 30 anos, tem 43 partidas pela seleção e foi campeão da Copa das Confederações de 2017. O jogador deve ser a principal opção no meio-campo para as vagas de Toni Kroos, Robert Andrich e Pascal Gross.

Esta vai ser a primeira vez que ele será comandado por Nagelsmann. Sua última partida pelo selecionado nacional foi na vitória de 2 a 1 sobre a França, em setembro do ano passado. À época, o treinador foi o ex-atacante Rudi Vöeller.

"Ele imediatamente expressou seu entusiasmo e vontade de se juntar à equipe. Queríamos um jogador no elenco que tivesse disputado muitos jogos e que soubesse lidar com a pressão. Ele tem o perfil que precisamos", disse Nagelsmann.

A Alemanha, que integra o Grupo A, abre a Eurocopa nesta sexta-feira contra a Escócia. Depois, os anfitriões enfrentam a Hungria no dia 19 de junho, pela segunda rodada da fase de classificação. A última partida desta etapa inicial está agendada para o dia 23, diante dos suíços.