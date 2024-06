País tem grandes recursos e deve usá-los em prol da sociedade, diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta quarta-feira, 12, que o Brasil tem grandes recursos e que deve usá-los "da melhor maneira possível e em benefício da sociedade". Em relação à Petrobras, a executiva afirmou que a situação não é diferente, e que a estatal vai apoiar o crescimento da oferta de energia.

"Considerando a Petrobras, a ideia é de que possamos usar o poder dos recursos brasileiros investindo em um pacote, pensando na sociedade brasileira, e em liderar investimentos não só para América do Sul, mas também para lugares pobres no Brasil", disse Magda durante evento do Future Investment Initiative (FII) Institute, organização sem fins lucrativos apoiada pelo FIP (fundo soberano da Arábia Saudita) e 30 empresas globais.

O evento, que abrange lideranças e investidores globais, é realizado no hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio, e foi aberto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na plateia estavam presentes o ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates e o ex-diretor Financeiro e de Relações com o Mercado Sergio Caetano Leite.

Magda disse ainda, que não há dúvida que o Brasil tem espaço para investir na oferta de energia, inclusive renováveis, e que o papel da Petrobras é apoiar esse movimento.

"A Petrobras vai apoiar isso e temos que mover a Petrobras para apoiar o Brasil. Temos ações em várias direções, temos investido em energia limpa. As renováveis estão sobre a mesa, a energia eólica tem tido muito sucesso", disse a executiva.