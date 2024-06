Após devolução da MP do PIS/Cofins, Randolfe diz que Haddad é 'inabalável' no governo

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), afirmou, nesta quarta-feira, 12, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é "inabalável" no governo Lula. A fala ocorre após o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devolver, na terça-feira, 11, parte da medida provisória assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que limitava a compensação de créditos do (Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Confins).

A MP seria um meio de compensar a desoneração da folha salarial de 17 setores da economia e municípios.

Sobre a devolutiva de Pacheco, Randolfe afirmou que o governo "respeita a decisão".

Ele avaliou ainda que é "melhor um fim trágico do que uma tragédia sem fim", em referência à fala do senador Jacques Wagner (PT-BA), quando o Executivo sofreu uma grande derrota no Legislativo com a votação dos vetos. "Vamos dialogar junto ao Congresso Nacional para encontrar fontes alternativas", disse à Globonews.

Mesmo com a derrota, o senador ressaltou que o ministro Haddad "é inabalável no governo Lula" e que ele "goza de prestígio e total confiança do presidente Lula".

A fim de tentar estancar as especulações sobre um eventual enfraquecimento do ministro da Fazenda, em razão das derrotas seguidas das matérias essenciais para o governo no Congresso Nacional, o líder disse também: "Haddad tem apoio de todo o governo e também dos líderes."

Ele destacou também que o Congresso irá apoiar as pautas econômicas.