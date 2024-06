Lira pauta Mover no plenário da Câmara

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pautou na noite desta terça-feira, 11, o no plenário o projeto de lei que regulamenta o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover). Os deputados decidirão sobre as mudanças feitas pelo Senado. Além dos incentivos para o setor automotivo, a proposta também taxa em 20% as compras internacionais de até US$ 50.

Está na pauta também um projeto de resolução que Lira apresentou para punir deputados que quebrem o decoro, após uma série de brigas "quase físicas" na Casa.

Os requerimentos de urgência para a tramitação de projetos da chamada pauta conservadora de costumes - que incluem aborto e delação premiada - não devem ir a plenário hoje, segundo líderes ouvidos pela reportagem. Ainda será decidido se serão pautados nesta quarta-feira, 12.