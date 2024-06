Idoso de 77 anos morre após levar ?voadora? no peito ao lado do neto em Santos

Um homem de 77 anos morreu após levar uma "voadora" no peito quando atravessava a rua em Santos, no litoral de São Paulo, na tarde de sábado, 8.

De acordo com a polícia, César Fine Torresi cruzava a rua com o neto de 11 anos quando se desentendeu com um motorista. O homem de 39 anos teria descido do carro e agredido o idoso com um chute no peito, segundo testemunhas.

O idoso caiu desacordado e bateu a cabeça no chão. Ele chegou a ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Leste por uma ambulância do Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

O agressor foi preso em flagrante no mesmo dia. No domingo, 9, ele passou por audiência de custódia e a prisão foi convertida em preventiva, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo.